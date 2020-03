Koroonaviiruse mõju on jõudnud puhastusainete lattu

Üle maailma leviv nakkushaigus Covid-19 on kerkinud päevakorda Viljandi asutustes, kus möödunud neljapäevast alates on suurenenud vajadus hankida puhastustarbeid. Esmaspäeva ennelõunal tõdes ettevõtte Pesuekspert juht Tiit Jürmann, et kaubavalik laos on kesine.