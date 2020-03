Tellijale

Kampaanias osalemise suhtes jäi Mulgi loomakliiniku veterinaar Laszlo Banyaszi tagasihoidlikuks. «Olen mitu aastat osalenud ja ei ole mingit põhjust mitte osaleda,» märkis ta. Tema sõnutsi on loomapidajate teadlikkus selles küsimuses aastatega järjest paranenud ja suurt majanduslikku auku see neile ei tekita, aga vaesematele loomaomanikele võib see väike soodustus olla tõukeks väga vajalik samm ära teha.