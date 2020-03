Linnavalitsus korrastab tänavu teid 440 000 euro eest  

"Suurim tänavaehitus on tänavu kesklinnas Vabaduse platsi ümbruses, kuid linnaeelarves on veel ligi 230 000 eurot väiksemate, kuid samuti oluliste ehituste tarvis," rääkis linnapea pressiteate vahendusel. "Põhirõhk on lasteaedade ja koolide läheduses liiklusohutuse suurendamisel."