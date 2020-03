Taavi Tõnisson: teater peab igal juhul olema hea meelelahutus

Tellijale

Taavi Tõnisson, lõpetasite 2003. aastal Viljandi kultuuriakadeemia. Ligi kakskümmend aastat on möödas. Mis on selle ajaga linnas muutunud?

Muudatused linnaruumis on tajutavad, tuntavad ja nähtavad. Mitte et mul oleks praegu liiga palju aega ringi kõndida, aga nii vähe, kui seda olen saanud teha, siis näen, et on tekkinud uusi maju ja kohvikuid. On palju kohti, mida minu kooliajal ei eksisteerinud.