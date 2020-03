Politseinike nädalalõpp. Pisut purjus alaealised ja väga purjus täisealised

Mõni tund hiljem tuli teade, et Viljandi vallas Vardja külas kõnnib sõiduteel helkuriteta ja tumedais rõivais naine, kelle elu on suures ohus. Teatele reageerinud politseinikud leidsid naise ning tuvastasid, et ta on joobes. Igaks juhuks vaatasid naise üle ka meedikud ja seejärel anti naine lähedaste hoole alla.