Riigikogu esimees saab mureliku pöördumise

Pöördumise koostasid Eesti Kirjandusmuuseum, Eesti Keele Instituut, Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ning Eesti Rahva Muuseum, et juhtida tähelepanu probleemidele teadusrahastuses, mis muu hulgas on viinud ummikseisu kultuurivaldkonna teadus- ja haridusasutused.

"Pärimusmuusikuna aga paneb mind eelkõige muretsema just Eesti Rahvaluule Arhiivi praegune keeruline olukord, kus teadlased on pidanud visalt võitlema, et lisaks akadeemiliselt kõrgetasemelisele teadustööle tagada rahvaluule arhiivi järjepidev toimimine Eesti ühiskonna huvides," rääkis Noormaa pressiteate vahendusel. "Rahvaluule arhiivi olulisust meie pärimusmuusika säilitamises ning selle rolli uue põlvkonna muusikute kujundamises on võimatu üle tähtsustada. Arhiivist pärit materjalide kasutamine on meie pärimusmuusikutele andnud võimaluse taasluua side vahepeal katkenud suuliste traditsioonidega. Eesti keel, muusika ja kombed on maailmas ainulaadsed ning igaüks meist hoolib nende käekäigust."