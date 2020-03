Nädalavahetusel mälestatakse Kalju Komissarovit 

Laupäeval, 7. märtsil esietendub Karl Saksa ja kultuuriakadeemia tantsukunsti kolmanda kursuse lavastus "Europa". Lisaks saab vaadata Vallo Kirsi lavastust "Kuidas minust sai HAPKOMAH", mis on ühtlasi kultuuriakadeemia teatrikunsti 13. lennu diplomilavastus, ning kuulata kooli vilistlase Maarius Pärna kontserti. Nii Vallo Kirs kui Maarius Pärn on Kalju Komissarovi õpilased. Park Hotelli aatriumis on avatud visuaaltehnoloogia üliõpilaste tööde näitus "Mängud maskidega".