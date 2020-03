Video ja galerii. Trikiratturid ja tõukeratturid näitasid oma oskusi

Tellijale

Viljandi avatud noortetoa projektijuht Rita Pomber rääkis, et võrreldes eelmise aastaga oli võistlejate huvi kõvasti suurem, sest seekord oli tulnud sõitjaid kohale ka teistest linnadest. "Kui esimest aastat tegime, siis me küll reklaamisime suhteliselt palju seda, aga kuna see oli uus asi, siis olid seal ainult meie oma linna võistlejad. Seekord on sportlasi kohale tulnud ka Pärnust, Tallinnast ja Elvast," lisas ta. Pomberi sõnul oli eelmisel aastal näiteks tõukerattasõitjaid umbes 15, kuid sel aastal on nende arv kasvanud juba kahekordseks ehk võistlustulle astus 30 sõitjat. "Me loodame, et see üritus saab nii jätkusuutlikuks, et järgmisel aastal on siin juba palju rohkem rahvast. Näen, et see läheb tõusvas joones," ütles ta.