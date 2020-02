Lapsed said laagris õppida žongleerimist ja akrobaatikat

Tellijale

Keskpäevakooli eestvedaja Eve Noormetsa sõnul otsustati seekord teha koolivaheajal neljapäevane laager, mille käigus õpetas lastele akrobaatikat ja žongleerimist Hollandist pärit žongleerimiskunstnik Marco Bonissimo, kes on Noormetsa sõnul Viljandis käinud juba varemgi. Peale keskpäevakooli laagri annab ta tunde Eve stuudios ning on õpetanud Notafe festivalil osalejaid. "Meil oli väga suur õnn, et Marcol oli vaba hetk, võimalus, valmisolek ja võimalus tulla jälle Viljandisse," lisas Noormets ja rääkis, et algne soov oli teha laager viiepäevane, kuid riigipüha tõttu tehti see neljapäevane ja Noormetsa meelest oli viimasel päeval tunne, et laager oleks võinud olla pikem, kuna lapsed hakkasid just jõudma asja tuumani ja olid õppinud asja nautima. Lisaks mängib rolli ka see, et kõik lapsed laagri alguses üksteist ei tundnud. "Osa olid omavahel võõrad – pead seltskonnaga kokku saama ja mõnusalt ennast tundma hakkama," lisas ta.