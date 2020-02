Galerii. Toasussides roolijoodik sõitis otsa teatrikülastajaid sõidutanud bussile

Politsei pressiesindaja Tuuli Härsoni sõnul sai politsei teate, et Viljandis Vaksali tänaval teatri parklas on juhtunud liiklusõnnetus ning Audi on sõitnud otsa teatri ees parkinud bussile. Politsei andmeil oli juht 29-aastane mees kes viidi arestimajja, kuna oli alkoholijoobes. Kaasreisijaks oli 36-aastane mees, kes viidi sündmuskohalt haiglasse. Sakala reporteri ja fotograafi saabumisel võis kohapeal näha kiirabi, päästjaid ja politseiautot, mille kongis oli silmnähtavalt purjus ja toasussides mees.