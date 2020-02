Viljandist pärit kuulitõukaja tõusis Eesti kõigi aegade kolmandaks

Möödunud neljapäeval kirjutas ajaleht Sakala, kuidas kergejõustikuseltsi Sakala esindanud Heil tuli uue isikliku rekordiga Eesti meistriks Tallinnas Lasnamäe kergejõustikuhallis peetud Eesti täiskasvanute meistrivõistlustel. Too rekord ei püsinudki kaua, sest juba sel nädalal Norras aset leidnud Karsten Warholmi auhinnavõistlusel ületas Heil eelmisel nädalal püsitatud isikliku rekordi 22 sentimeetriga. Postimees kirjutab, et parima soorituse tegi Heil viiendal katsel ja 19 meetri joonest sai ta ka jagu kuuendal sooritusel, kui tõukas 19.21. Võistlusel teenis esikoha norralane Marcus Thomsen 20.57-ga ja teiseks jäi jamaikalane Ashinia Miller (19.93).

Uue tulemusega jagab Heil Eesti kõigi aegade edetabelis kolmandat kohta Ants Kiisaga, kes on tõuganud sama tulemuse. Edetabelis on esikohal praegu Heino Sild tulemusega 19.87 ning teine on Taavi Peetre 19.81ga.