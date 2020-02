Tellijale

Pääru tunnistas, et olukord apteekide tuleviku suhtes on väga segane. Reformini on jäänud küll vaid üks kuu, kuid seni on arusaamatu, mitu apteeki siis tööle jääb.

Ravimiameti apteegikaart näitab üsna samasugust seisu kui eelmise aasta oktoobris. Viljandimaal on koos haru­apteekidega 18 apteeki. Neist kaheksa vastab aprillist kehtima hakkavatele nõuetele ning kümme on suurte kettide omanduses ehk peaksid justkui ukse sulgema. Viie kuuga on muutunud niipalju, et Kõpust on haruapteek kadunud, Kolga-Jaanis vastab see nüüd nõuetele ning eile oli viimane tööpäev Viljandis Tartu tänaval asuval Euroapteegil.