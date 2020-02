Põgus külmalaine taltsutas veekogusid

Tellijale

Keskkonnaagentuuri hüdroloogia osakonna Tartu regiooni peaspetsialist-hüdroloog Tanel Toots nentis, et jaanuar ja veebruar on olnud ebaharilikult soojad ning ühes vihmaga on see mõjutanud veekogude taset ja jõgede vooluhulka.