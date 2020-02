Diora Kähr – aastapäevakontserdi väike väsimatu ja veidi vallatu Käolaps

Diora Kähri kavala pilgu taga peidab ennast raugematu energiaga väike näitleja, kes on justkui sündinud lavalaudadele.

Presidendi vastuvõtul Ugala teatris oli kontserdil «Igal linnul on oma laul» esinejate pesamuna ja vaieldamatu väike staar kõigest nelja-aastane Diora Kähr, kes astus linnuteemalises kavas üles nukra, aga armsa väikese Käolapsena. See polnud sugugi Diora lavadebüüt. Pisike näitleja on mänginud Ugala lavalaudadel ka John Carney mängufilmil põhinevas muusikalis «Once» («Ükskord»).