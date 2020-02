Kalapüük nagu malemäng, kus õnnel pole saagiga mingit pistmist

«Need, kes ütlevad, et kalastustrenn on õnneasi, pole ilmselt võistluspüügiga kokku puutunud. See on hoopis midagi muud: see on võistlussport, kus on taktikat vaja,» selgitas äsja Soomest jääpüügi maailmameistrivõistlustelt naasnud Eesti koondislane Hanno Veldemann.