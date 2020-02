Järvejooks valiti kolmandale kohale

Ümber järve jooksu korraldustoimkonna juhi Mati Jürissoni saadetud pressiteates on kirjas, et sellest aastast jooksjaid ja kepikõndijaid enam ei eristata. See tähendab, et kõik osalejad saavad ühise stardi ning kantakse ka ühtsesse protokolli. "Nii saavad kepikõndijad ümber Viljandi järve jooksu täieõiguslikeks osalejateks," kirjutasid korraldajad pressiteates.

Suurjooks ümber Viljandi järve on Eesti pikima traditsiooniga järjepidevalt peetav rahvaspordivõistlus. 1. mail kell 12 algavast jooksust võtab osa ligi 4000 inimest. Raja valik on vaba, ainus nõue on, et jooksja peab distantsil läbima Orika ja Kösti silla. Jooksu pikkus on ligi 12 kilomeetrit.