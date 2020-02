Nominentide seas on mitu Ugala teatritegelast

Sõnalavastuste auhindade žürii esimees Madli Pesti ütles kandidaate Postimehes kommenteerides, et Ugala on maakonnateatritest parimas hoos. Võitjate väljaselgitamiseks on eri kategooriates erinevad spetsialistidest koosnevad žüriid. Eraldi žürii on muusikaauhindade, balletiauhindade, tantsuauhindade, etenduskunstide ühisauhindade, tehniliste töötajate auhindade, Reet Neimari nimelise kriitikaauhinna, Salme Reegi nimelise lastelavastuse auhinna, sõnalavastuse muusikalise kujunduse ja originaalmuusika auhinna ja Priit Põldroosi nimelise auhinna võitja valimiseks.

Meeskõrvalosatäitja auhind – Martin Mill, osatäitmiste eest lavastustes "Once", "Etturid", "Saja-aastane, kes hüppas aknast välja ja kadus" ning "Kui me nüüd ei sure, ei sure me kunagi" Ugalas.