Bussijuhid panid palganõudmise juurde streigihoiatuse

Streigihoiatus on praegu bussijuhtide mõjutusvahend läbirääkimisteks ning pole võimalik ennustada, kas seda 13. aprillist ka kasutatakse. Ettevõtte esindajad on kohalikule ühistranspordikeskusele kinnitanud, et streiki ei tule ning bussid sõidavad aprilli keskel tavalise graafiku alusel.

FOTO: Marko Saarm/montaaž