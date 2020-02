Tellijale

«Kõik on juhtunust õppinud. Nüüd on aeg rahulikult maha istuda ja arutada, kuidas edasi minna,» ütles volikogu esimees Kaupo Kase. Tema sõnul tuleks hakata koostama koolile arengukava, kuid see peab olema realistlik ning arvestama Leie kooli õpilaste arvu.

Leies on praegu 26 õpilast, kusjuures esimeses ja neljandas klassis pole ühtegi last. Sügisel üks laps kooli küll astus, kuid perekond kolis teise maakonda ning üks laps jäi koolis vähemaks. Kevadel lõpetab üheksanda klassi kaks last. Samas majas töötavas lasteaias on 11 last.