Sealsamas Väike-Kõpu külas elab statistikaameti andmete kohaselt 33 inimest. Mullu jaanuarist laiub külakeses seitsmel hektaril ehitusplats, kus esmaspäevast reedeni teeb tööd ligemale kaks korda rohkem mehi, kui on Väike-Kõpus elanikke. Sihiks on seatud, et eelseisvaks suveks peab valmis saama 28,3 miljonit eurot maksev Puiatu kompressorjaam, mis on osa Balticconnectori gaasiühenduse projektist ning peaks tugevdama Eesti ja Läti gaasiühendust.