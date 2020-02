Tellijale

Viljandist teisel pool järve asuvas Vardja külas on vanasse sepikotta ehitatud töökoda, kus 20-aastane Mikk Mikkor ja 21-aastane Siim Lender teevad põnevat ja omalaadset puidutööd. Kaks noort meest on asutanud osaühingu Mandzuri. Kuigi ettevõte on neli kuud vana ja tegevus alles algjärgus, jätkub meeste sõnul neil sellesse usku ja positiivset suhtumist. Oma ettevõttes tegutsevad nad põhitöökoha kõrvalt kahekesi, ilma abilisteta. «Tahame hakata seda täiskohaga tegema,» ütles Mikkor.