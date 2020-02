Paradiisiaed maalilise järve kaldal

Tellijale

Kutsekoolist kokapaberid saanud Leili Vainura meenutab, et ehkki mees oli tisleriks õppinud ja selles ametis isegi veidi aega töötanud, siis midagi ehitanud ega korterit remontinud neist kumbki varem ei olnud. Sestap koguti esialgu veidi hoogu ja mõeldi, seejärel asuti tasapisi tegema ning nüüdseks on nendest ruumidest saanud pilkupüüdev kodu.

«Minult on tulnud kujunduse ideed ja mehelt teostus,» sõnab naine muigamisi. «Mu mehel on kuldsed käed, millest on puhkekeskuses ja kodus palju abi, näiteks kööki on ta kaks kappi teinud ja elutoa telerikapp oli tal kooli lõputöö.»