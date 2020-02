Koolisöökla kassas töötanud nooruk varastas 1240 eurot

Koolijuhi seletusel on neil kord, et erinevate tööde harjutamiseks on ka koolisöökla kassas õpilased, kes praktiseerivad müüjatööd. Noorukite tegevusel hoiab silma peal kokk ning õhtul, kui oli kassaraha üleandmise hetk, oli suur hulk raha puudu.

Üsna kohe jõuti arvatava süüdlaseni, kes ka varguse üles tunnistas. Kooli direktor kinnitas, et kõigi nende aastate jooksul, mil sellist tööpraktikat on kasutatud, oli selline kassaraha vargus esmakordne. «Hea meel on sellest, et olukord lahendati kohe,» sõnas koolijuht.