Juhtkiri. Väike maailmanaba

Musta huumorit abiks võttes võib öelda, et kõigepealt on juba eestlane olla raske ja vilets: sa kõneled surevat keelt, su majandus on kehv, sa ei saa ega saa seda Oscarit, kirjandus-Nobelit enam ei loodetagi, ilm on vilets, palk väike ... Olla viljandlane on vaksa võrra veel vaevalisem. Eestlase staatuse saab vähemalt haakida Tartu ülikooli, Tallinna vanalinna või Arvo Pärdi külge. Ent Viljandi? Meil on, noh, Kondase maasikad. Akadeemia. Cleveron. Lambad lossivaremetes ja naljaka logoga Ugala. On ju tegelikult väga palju väga head, ent vahepeal võtab ohkama.