Eks ma ole püüdnud seda teha ja niisama teismelise moodi jonnimise ja vastuvoolu ujumise asemel näen «Tõde ja õigust» lihtsalt kui läbi viie romaani kulgevat lugu rappaelatud eludest, valedest otsustest, suurtest unistustest ja ... Vaevalt et Anton Hansen Tammsaare aimata oskas, et tema teos on inimestel ka sajand hiljem meelel ja keelel.