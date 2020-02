Helir-Valdor Seeder: milline on Viljandi tulevik?

Viljandi maakonnal ja linnal on olnud eriline roll Eesti Vabariigi loomisel. Just ajalooliselt Viljandimaalt on pärit kõige rohkem Eesti Vabariigi asutamise juures olnud ja esimesel iseseisvusperioodil (1918–1940) tegutsenud riigimehi, kõrgeid sõjaväelasi ja kultuuritegelasi. Viljandi linna ja maakonna ning viljandimaalaste tähtsust Eesti iseseisvuse loomisel ja hoidmisel on raske üle hinnata. Oleme oma alalhoidliku ja tulevikku vaatava hoiakuga olnud otsustavatel hetkedel valmis tegema otsuseid, mis on määranud kogu Eesti saatuse. Oleme oma inimesi andnud Eesti riigi teenistusse küll võitluseks, küll teenimiseks. Meil on põhjust oma inimeste üle uhke olla. Loodetavasti on see iseolemise vaim andnud viljandlastele, mulkidele ja sakalastele enesekindluse ja teadlikkuse, mis aegade jooksul on juurdunud ja kandunud üle ka järgmistele põlvkondadele.

AJALOOST TEAME, et juba 24. detsembril 1917 Viljandis Grand Hotellis (praegune Park Hotell) toimunud nõupidamisel tegi admiral Johan Pitka ettepaneku luua Viljandis Eesti ratsakomando kaitse all Eesti võimu keskus, sest Tallinnas oli see kommunistide tõttu võimatu. See plaan ei õnnestunud ja Eesti Vabariik jäi Viljandis välja kuulutamata, sest samal päeval jõudsid siia Vene väeosad, keda Viljandi kommunistlik täidesaatev komitee oli kutsunud likvideerima Eesti ratsakomandot. Nii oli Eesti Vabariigi iseseisvusmanifesti esimene avalik ettelugemine 23. veebruaril 1918 Pärnus. Päev hiljem, 24. veebruaril luges Viljandi kohtumaja trepil manifesti ette Viljandi linnapea Gustav Talts.

Viljandi väärika olemuse on juba 1923. aastal tabavalt sõnastanud siin viibinud välismaa ajakirjanikud. See kokkuvõte sobiks praegugi linna arengukava unistuslikuks sissejuhatuseks: «Viljandi on imeilus linnakene, peaaegu riigi tsentrumis. Asetatud kõrgendikule, vaikne, puhas, seisab ta keskaegse kindlustatud lossi varemete kõrval. Tema all on järv. Ümbritsetud metsadest ja hõbeläikelise viljaga kaetud voogudesarnastest kõrgendikkudest, kujundab Viljandi endast kõige jõukama Eesti maakonna keskkohta, mille kui riikliku viljaaida peale vaadatakse. Hea on Viljandis. Head ja vastutulelikud on tema elanikud, muuseas uhked selle peale, et just nende maa on andnud suuri mehi, nagu seda on poliitika tegelane Tõnisson ja teised. Igal pool valitses mõõdukas vabadus, mis iseloomustav heale seltskonnale.»

Keeruline on ühte linna ja tema elanikke paremini kirjeldada.

1930. aastatel esitas Riigikogu liige kindral Jaan Soots koguni seaduseelnõu nimetada Viljandi Eesti pealinnaks. Kuigi pealinna toomist Viljandisse toetasid ka Riigikohtu esimees Kaarel Parts ja Tartu linnapea Karl Luik, ei leidnud see ettepanek piisavalt toetust.

AGA MILLINE ON Viljandi tulevik? Kas kuulsusrikkale minevikule järgneb sama kuulsusrikas tulevik? See sõltub juba praegustest viljandlastest ja tulevastest põlvedest.