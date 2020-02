Tellijale

Aga kuidas muudmoodi nimetada veinitalu, kus kasvavad lisaks viinamarjadele teised viljad, mis hiljem maitseelamuseks pudelisse villitakse? Rääkimata siis maastikust endast – need, kes on Itaalias käinud, teavad, millest ma räägin. Või need aknast paistvad kirsipuud, mille viljadest villitud vein laual seisvas pudelis roosalt kumab. Samas ruumis on istumise alla tehtud veinivaatidest tumbad ning põnevaks kandikutaoliseks aluseks sulatatud veinipudelid. Siin elabki maakonna veinikultuur.