Meie talisurfar tõi MM-ilt kelkude kiirussõidus kolmanda koha

Ükski talisportlane ei saa rahul olla praegu valitsevate ilmastikuoludega. “Ikka kehv. Eks ta kulukas ja tüütu ole, kui kodus treenida ei saa. Sel hooajal oleme Soomes käinud korra Lahtis ja kaks korda Lestijärvel,” rääkis Salong. Eelmistel aastatel on ilmataat talisurfaritele rohkem järvede kaanetamisega vastu tulnud ning sportlased on oskusi saanud Eestis lihvida. “Võrtsjärvel oleme paar korda saanud käia, aga siis oli jää hästi õhuke. Vist hakkame suve peale mõtlema,” nentis Salong. „Järgmine aasta on loodetavasti parem, kuigi MM-i tahavad nad vist Kanadasse viia,” lisas ta.