Tellijale

Linnavalitsuse kinnisvara haldusameti heakorrajuht Merve Süvaorg nentis, et suur pahandus avastati reede varahommikul. Videosalvestiste abiga selgitati välja, et pahalane oli käinud kumme vilistamas ööl vastu reedet kella kahest.

Juhtunust teada saanud, püüdis linn väljakut esialgu survepesuriga puhastada, kuid peagi sai selgeks, et selleks on vaja eripuhastusteenust, mis telliti osaühingult Pinnad Puhtaks. "Suur tänu, et ettevõte oli nõus kohe appi tulema," kiitis Süvaorg.