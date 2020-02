Tellijale

«Uueks aastaks on mul kolm selget sihti: lõpetada põhikool ehk 9. klass, võita Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste noorteturniir ja mängida hästi Wimbledoni noorteturniiril. Neist esimene on ühtlasi ka mu kõige tähtsam eesmärk. Seda rõhutavad pidevalt mu vanemad ja seda kordan ma endale alatasa ka ise: õppimine on kõige tähtsam! Ma pean kooli ära lõpetama, tennis on õppimise järel tähtsuselt alles teisel kohal.»