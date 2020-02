Kuna Viljandi linnavolikogu liige Kris Süld teatas, et ta peatab oma volitused oktoobri alguseni, on seni tema asemel sotsiaaldemokraatide esindajana volikogus Jaak Allik. Kultuuriministri ja Viljandi abilinnapeana töötanud ning mitmes riigikogu koosseisus kaasa löönud Allik on üks Viljandimaa kõige kogenumaid ja kõige kõrgema lennuga poliitikuid, nii et selles mõttes võib kergendatult hingata: Süllast jäänud vaba koht saab professionaalselt ja tõhusalt täidetud.