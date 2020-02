Tellijale

Teostel on kujutatud siinseid iseloomulikke motiive nagu järv, lossimäed, orust kerkiva linna siluett või vanalinna tornid. See on valik loojatelt, kes on Viljandist pärit, siit läbi rännanud, siin lühemat või pikemat aega elanud või Viljandiga seotud tellimusi täitnud. Rohkem kui kahe sajandi jooksul loodud kunstiteostes kajastub ilmekalt linna muutumine.