Suur hulk rühmi pääses "Koolitantsu" piirkondlikule tantsupäevale

Pärast mõneaastast pausi naasevad programmi piirkondlikud tantsupäevad. Žürii valib sinna maakondlikelt tantsupäevadelt tööd, millel näeb piisavalt potentsiaali. Et nüüd on festivalil rohkem kontserte, on žüriil võimalus valida ka rohkem värskeid ja säravaid tantse kõikidest maakondadest. Viljandimaa kuulub ühte piirkonda Järva-, Rapla-, Jõgeva- ja Ida-Virumaaga ning nende tantsupäev tuleb 14. märtsil Paide muusika- ja teatrimajas.