On üsna tõenäoline, et õige paljud kaasa­ulgujad pole sellenimelist Eno Raua lasteraamatut lugenudki. Mina olen, aga vaat filmi pole näinud. Võib-olla ei vaata ka. Ja teate, miks? Sest see on minu valik. Kui te nii hirmsasti kardate, et see triibuline vatti täis nukk on nüüd tapetud (mis on muidugi paradoks omaette), siis võtke hoopis raamat lahti ja laske oma Sipsikul edasi elada. Just nimelt oma Sipsikul.