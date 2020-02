Tellijale

Presidendi vastuvõttude kolimine on sünnitanud mitmesugust vastukaja: on neid, kes kiidavad kogu Eestile mõtlemist, on ka neid, kes seda sammu laidavad. Enamasti on kriitika seotud mõttekäiguga, et kolimine justkui lahjendab sündmuse tähtsust. Selles on raske tõetera tabada, sest neid «väljasõite rohelisse» on seni olnud harva. Hoolimata presidendi lühematest või pikematest visiitidest on presidendivõimu sümbol ikkagi Kadrioru loss ning presidendi vastuvõtt lahutamatult seotud Estonia teatri ja selle ajalooga: ehitati üles Estonia, ehitati üles ka Eesti riik. See, et aeg-ajalt žestina üritust mujal Eestis korraldatakse, mitte ei murenda, vaid liidab rohkem ühte.