Viimati 2017. aastal eelmise volikogu koosseisu kuulunud Jaak Allik sõnas, et tema ülesandeks on anda panus opositsioonilise saadikurühma töösse. Allik, kes on lisaks teistele ametikohtadele olnud minister, abilinnapea ja riigikogu liige, nentis, et ehkki volikogu töös tuleb ette ka uusi küsimusi, on paljud volikogus käsitletavad teemad teada. «Näiteks veekeskuse rajamine, teede parandamine, keskväljaku ümberkujundamine – nendega on volikogu tegelnud kõik need aastad. Kindlasti on seal huvitavamaid probleeme ja vähem huvitavaid küsimusi nagu igas esinduskogus.»