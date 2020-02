Tellijale

Olles käinud kõikides riikides, kus tänapäeval teadaolevalt veoautokrossi harrastatakse, saab väita, et Venemaal on see ala kõige menukam ja startijate arv võistlustel kõige suurem. Eks sellele aita kindlasti kaasa riigi suurus, mis samas on takistus riigi meistrivõistluste korraldamisel: vahemaad võistlustrasside vahel on suured ning etappidele tuleb vahel kohale sõita väga kaugelt, tuhandete ja tuhandete kilomeetrite kauguselt. Istrasse oli kohale tulnud näiteks võistleja Tšitast, mis asub Istrast 6300 kilomeetri kaugusel.