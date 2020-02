Sissemurdmiste laine maal jätkub

Möödunud aasta lõpus hakkasid hõredalt asustatud maapiirkondades sagenema sissemurdmised kauplustesse ja tanklatesse. Novembrist tänaseni on kogu Eestis politseile teada paarkümmend sellist juhtumit. Enamik neist on toime pandud Lõuna-Eestis.

Lõuna prefektuuri politseikolonelleitnandi Margus Sassi sõnul on kõnealuse varguslaine harjumuspärane muster selline, et öisel või varahommikusel ajal lõhutakse kaupluse või tankla aken, uks või selle lukk, tormatakse sisse, võetakse esimene kättejuhtuv asi ning põgenetakse enne, kui süütegu avastatakse või turvafirmale häire jõuab. Sassi sõnul sobib kiirvarguseks kõik, mida on kerge kaasa haarata: kassaraha, sigaretid, alkohoolsed joogid, ka toidu- ja tarbekaup.