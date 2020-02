Tellijale

«Ma ei teagi, kas oleme üldse sel aastal põhikoosseisuga saanud mängida. Kui sul on igaks kohtumiseks väga keeruline põhikoosseisu kokku saada, on ikkagi raske,» nentis Viljandi HC peatreener Marko Koks. «Teisipäeval oli meil kaks tagamängijat. Tuli hakata nuputama, kuidas mängijaid paigutada. Eks see ikka jätab jälje, kui mängitakse positsioonidel, kus ei ole harjutud olema.»