Tellijale

Viljandi valla põllumees Väino Viidebaum ütles, et vesi on kogunenud lohkudesse ning mujal põllul seda muret pole.

«Nagu kevadine suurvesi,» nentis ta. «Esialgu ei tee see häda midagi, aga kes teab, kaua seda on. Arvan, et ehk kaob varsti ära. Hullem oleks, kui oleks lumi peal ja vesi all.»