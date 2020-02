Ugala teatri lastelaulud jõuavad lavale ja laulikusse

Kõlama hakkavad laulud 100-aastaseks saanud Ugala teatri lastelavastustest. Kontserdiga esitletakse ühtlasi juubelihooaja puhul väljaantavat laulikut, mille koostaja on Ugala teatri muusikajuht Peeter Konovalov, kujundaja Ugala majakunstnik Eve Valper ja illustratsioonid joonistanud Klaudia Tiitsmaa.

Ugalas on lastelavastusi välja toodud juba üsna algusaastatest saati. Suuresti tänu teatri muusikajuhile Peeter Konovalovile on paljud viimaste aastakümnete lastelavastused laulurikkad ning valminud on hulgaliselt originaalloomingut.