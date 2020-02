Viljandi Tulevikus hakkab mängima keskkaitsja Marco Budic

"Olen Viljandis saadud võimaluse eest äärmiselt tänulik," ütles Marco Budic lepingu allkirjastamise järel. "Teen kõik, mis minu võimuses, et aidata meeskonnal ja klubil algavast hooajast maksimum võtta."

Tuleviku esindusmeeskonna peatreener Sander Post ütles, et Marco Budic on noor ja perspektiivikas kaitsja, kes näitas end madalamal liigatasemel veedetud poole hooaja jooksul heast küljest. "Olen teoks saanud tehinguga rahul ning ühtlasi tänulik klubile selle eest, et tööka ning tulemusele keskendunud noore mehe mängijaõigused Tulevikule hangiti."