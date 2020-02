Sotsiaalminister tunnustas Viljandimaa noori terviseedendajaid

"Inimeste tervise edendamisse panustavad Eestis paljud inimesed nii oma põhitööga kui vabatahtlikult. Tervist mõjutavad nii meie geenid, igapäevased valikud kui ka ümbritsev keskkond. Seejuures on tervist toetava keskkonna kujundamises, inimeste teadlikkuse parandamises ja hoiakute muutmises ning tervist toetavate valikute pakkumises võtmeroll just kogukondadel ja paikkondadel – omavalitsustel, tööandjatel, haridusasutustel, aga ka vabaühendustel," ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. "Terviseedendajate tunnustamine ongi kutsutud ellu selleks, et me märkaksime kohalike inimeste ja organisatsioonide rolli ja tegevusi tervise edendamisel ning tõstaksime seda eeskujuks ka teistele.“