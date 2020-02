Suure-Jaani veekeskuse personal on olnud väga tubli. Sellise järelduse saab teha terviseameti leidudest hoolimata või siis õigemini just nendele proovidele toetudes. Peaaegu kõik Eesti veekeskused maadlevad kloori rohkuse või puudusega, ikka tuleb laborist teateid, et vee pH polnud paigas või oli nitraatioonidega probleeme.