Tarvastu paisjärvest on kohalikel palju rõõmu

Lisaks sellele, et Rõngu poolt tulles avaneb kaunis vaade järvele ja kirikule, on kohalikel inimestel järvest palju rõõmu. Järve kaldal veedavad paljud vaba aega. Ega Mustlas olegi eriti muud kohta, kus jalutamas käia. Ühtlasi on see lähema viie kilomeetri raadiuses ainuke ujumiskoht.