Pesemata ujujate rohkuse käes kannatavad ujulad on hädas vee kvaliteediga

Kui tavaliselt on asi kloori vähesuses või rohkuses, siis jaanuari keskel Suure-Jaani veekeskuse mullivannist võetud veeproov näitas, et keegi oli seda ihuhädaga rikkunud. Seda, et ujulaveest leitakse enterokokke, juhtub Eesti enam kui 400 basseini peale aastas vähem kui viiel korral. 14. jaanuaril Suure-Jaani mullivannist võetud proov näitas, et võimalik fekaalne reostus oli kuus korda üle lubatud normi. Samas leiti stafülokokke kaks korda üle normi.