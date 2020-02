Ootusärev flirt mõrvaga

Tellijale

Tempokas on kohe loo algus. Vaataja ei saa tegelaste taustast kuigi palju teada. Võib arvata, et nood on heal järjel, kõrge sotsiaalse staatusega inimesed. Sellele viitab muu hulgas modernse sisustusega hallides toonides elutuba, kus tegevus aset leiab.

Kuigi žanriliselt on «Triller» põnevik, puutub loo keskmes olev naine kokku millegi väga harilikuga. Ajend, millest lugu alguse saab, on üsna tavaline: ema juurest koju jõudnud Lola (Mirtel Pohla) avastab, et tema mehel Henrikul (Janek Vadi) on armuke, ja hakkab hauduma kättemaksu. Sugugi tavatu pole ka see, et reeturiks osutub lähedane inimene.