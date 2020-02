"OmaMood" ootab moodsaid pärimuskollektsioone

Nagu eelmisel aastal avab festivali kõrgema kunstikooli Pallas korraldatav "Mood-performance-tants". Moeetendus ootab kandideerima disainereid, kelle eripäraks on hullumeelsed moeideed ja eksperimendid. Laval ühendatakse need tantsu ja performance’i ning muusikalise taustaga. "Mood-performance-tants" on 10. juunil Tartus.