Viljandi kesklinnas algavad ulatuslikud ehitustööd 1. aprillil

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on ehituse ettevalmistus jõudnud sinnamaale, kus töövõtja Tallinna Teede aktsiaselts on esitanud linnale detailse ajakava ja ehituse plaani. «Nii mastaapse ja linna keskust oluliselt mõjutava ehituse puhul on oluline, et info tööde toimumise kohta jõuaks aegsasti nii piirkonna elanike kui ka kõigi teiste linnakodanikeni,» lausus linnapea. Ta kutsub kõiki huvilisi infotunnist osa võtma, aga ka ehituse ajal selle kulgemise kohta antavat infot jälgima. «Nii saab meie kõigi igapäevaelu sellest suurest, aga vajalikust ehituses võimalikult vähe häiritud.»