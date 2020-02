Noortevolikogu asutaja annaks kaasava eelarve korraldamise noorte kätte

Tellijale

Noortevolikogu esimehe Ursula Ilvese sõnul tegeldakse aktiivselt sellega, et noorte arvamus ja hääl kosta oleksid. "Anname tagasisidet volikogu eelnõude kohta ning pakume ka ise päevakajalisi teemasid aruteluks. Väga tähtis roll on meie projektifondil. Viljandis on harukordne see, et noored ise saavad otsustada, kellele sellest raha anda,” rääkis Ilves. Kõnealuse fondi suurus on 10 000 eurot.